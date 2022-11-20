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Подушка Кайенна для офисной тумбы - фото 1

Подушка Кайенна для офисной тумбы

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота50 мм

Варианты размеров

Ширина, мм Высота, мм Длина, мм
45050450
50050500
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