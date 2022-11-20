Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота50 мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Длина, мм
|450
|50
|450
|500
|50
|500
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Консоль Бистерс
Стол журнальный Гурон 2
Стол Жи-Ши
Стол Лофт 38 мм, 140x90x76
Стол обеденный Айташ
Компьютерный стол Epic glow
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый
Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, орех итальянский