Подушка Лебяжий пух эко

14 оценок

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Подушка Лебяжий пух эко

4.3
527 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 50% лебяжий пух, 50% вискозное волокно

Ткань чехла: смесовая ткань

Плотность: от 250 до 280 гр/м2

Наполнитель лебяжий пух называют наполнителем нового времени, это тончайшее силиконизированное микроволокно, во много раз тоньше лучших сортов хлопка и известных полиэфирных волокон. Поэтому подушки и одеяла отличаются легкостью и при этом отлично сохраняют тепло, тем самым, обеспечивая приятный и комфортный сон.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
5070цена на сайте приведена за этот размер
7070

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