Овальная подушка сидушка на стул. Наполнитель - поролон. Обивка - велюр. Размер: 33x39 см. Подушку можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.
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Подушка на стул овальная коричневая
Подушка на стул овальная оранжевая
Подушка на стул овальная оливковая
Подушка на стул овальная синяя
Подушка на стул овальная фиолетовая
Подушка на стул овальная желтая
Подушка на стул, галета серый
Подушка на стул, галета бежевый
Подушка на стул, галета коричневый
Подушка на стул, галета, велюр серый