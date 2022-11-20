Овальная подушка сидушка на стул. Наполнитель - поролон. Обивка - велюр. Размер: 33x39 см. Подушку можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.
Подстолье чугунное Севилья
Стул обеденный Шанель коричневый
Чехол 44 из плотного спандекса
Стол ЦИЛИНДР
Стол КОНУС
Стол одноместный регулируемый LP/1
Стол одноместный регулируемый LP/1 max
Стол двухместный регулируемый LP/2 max
Подушка на стул овальная оливковая
Подушка на стул овальная бордовая
Подушка 06 для стула Кьявари, синяя
Подушка 07 для стула Кьявари, бежевая
Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см
Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне
Подушка на стул, галета серый
Подушка на стул, галета бежевый
Подушка на стул, галета коричневый
Подушка на стул, галета, велюр серый