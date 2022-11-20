Подушка на стул овальная коричневая

13 оценок

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Подушка на стул овальная коричневая

4.8
390 ₽550 ₽
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Подушка на стул овальная синяя

Характеристики товара

Описание

Овальная подушка сидушка на стул. Наполнитель - поролон. Обивка - велюр. Размер: 33x39 см. Подушку можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Толщина10 мм
  • Цветкоричневый
  • Ширина390 мм
  • Глубина330 мм

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