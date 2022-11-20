Овальная подушка сидушка на стул. Наполнитель - поролон. Обивка - велюр. Размер: 33x39 см. Подушку можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.
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Стол АРКОС 12
Стол АРКОС 14
Стол АРКОС 15
Подушка на стул овальная синяя
Подушка на стул овальная фиолетовая
Подушка на стул овальная желтая
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Подушка на стул, галета, велюр серый