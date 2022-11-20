Овальная подушка сидушка на стул. Наполнитель - поролон. Обивка - велюр. Размер: 33x39 см. Подушку можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.
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Подушка для стула Кроссбэк, салатовая
Ножка деревянная гнутая 38
Стол двухместный регулируемый LP/2
Стол двухместный регулируемый LP/3
Стол школьный LP/3.1
Стол школьный LP/3.2
Стол школьный LP/4
Куверт на 2 прибора
Подушка 06 для стула Кьявари, синяя
Подушка 07 для стула Кьявари, бежевая
Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см
Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне
Подушка на стул, галета серый
Подушка на стул, галета бежевый
Подушка на стул, галета коричневый
Подушка на стул, галета, велюр серый