Подушка синтепон

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Подушка синтепон

4.6
290 ₽
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Коричневая подушка, золотая корона
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Характеристики товара

Описание

Состав: 100% полиэфирное волокно

Ткань чехла: смесовая ткань

Плотность: 400 гр/м2

Синтепон - высококачественный нетканый наполнитель. Синтепон изготавливается из полиэфирных волокон. Скрепление волокон между собой осуществляется термическим способом. В качестве связующего материала используется полиэфирное волокно с легкоплавким покрытием.

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Варианты размеров

Длина
см 		Ширина
см
40 40 цена на сайте приведена за этот размер
40 60
50 50
50 70
60 60
70 70

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