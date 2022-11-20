Состав: 100% полиэфирное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань
Плотность: 400 гр/м2
Синтепон - высококачественный нетканый наполнитель. Синтепон изготавливается из полиэфирных волокон. Скрепление волокон между собой осуществляется термическим способом. В качестве связующего материала используется полиэфирное волокно с легкоплавким покрытием.
|Длина
см
|Ширина
см
|40
|40
|цена на сайте приведена за этот размер
|40
|60
|50
|50
|50
|70
|60
|60
|70
|70
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Столик медный Brand
Cтол Tulip style, белый, D800
Подушка бамбук классика цветная
Подушка халлофайбер
Подушка бамбук эко
Подушка верблюжья шерсть эко
Подушка бамбук классика белая
Подушка Лебяжий пух эко
Подушка с голубым квадратом
Подушка с зеленым квадратом
Красная подушка, золотая корона