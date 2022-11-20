Подушка верблюжья шерсть эко

11 оценок

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Подушка верблюжья шерсть эко

4.8
1 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Состав: 50 % верблюжья шерсть, 50 % вискозное волокно

Ткань чехла: смесовая ткань

Плотность: от 250 до 280 гр/м2

Верблюжья шерсть обладает высокой гигроскопичностью, создавая эффект "сухого тепла". Волокно верблюжьей шерсти полые внутри, образуют пласт, содержащий множество воздушных кармашков, которые равномерно сохраняют и распределяют тепло, обеспечивая естественную терморегуляцию в жару и холод.

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Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
5070цена на сайте приведена за этот размер
7070

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