Состав: 50 % верблюжья шерсть, 50 % вискозное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань
Плотность: от 250 до 280 гр/м2
Верблюжья шерсть обладает высокой гигроскопичностью, создавая эффект "сухого тепла". Волокно верблюжьей шерсти полые внутри, образуют пласт, содержащий множество воздушных кармашков, которые равномерно сохраняют и распределяют тепло, обеспечивая естественную терморегуляцию в жару и холод.
|Длинна
см
|Ширина
см
|50
|70
|цена на сайте приведена за этот размер
|70
|70
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