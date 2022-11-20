Состав: 80 % верблюжья шерсть, 20 % вискозное волокно
Ткань чехла: тик
Плотность: 400 гр/м2
Верблюжья шерсть обладает высокой гигроскопичностью, создавая эффект "сухого тепла". Волокно верблюжьей шерсти полые внутри, образуют пласт, содержащий множество воздушных кармашков, которые равномерно сохраняют и распределяют тепло, обеспечивая естественную терморегуляцию в жару и холод.
|Длинна
см
|Ширина
см
|40
|60
|цена на сайте приведена за этот размер
|50
|70
|70
|70
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