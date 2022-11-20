Подушка верблюжья шерсть люкс

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подушка верблюжья шерсть люкс

4.9
1 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подушка синтепон
Подушка синтепон
Следующий Подушка бамбук классика цветная
Подушка бамбук классика цветная

Характеристики товара

Описание

Состав: 80 % верблюжья шерсть, 20 % вискозное волокно

Ткань чехла: тик

Плотность: 400 гр/м2

Верблюжья шерсть обладает высокой гигроскопичностью, создавая эффект "сухого тепла". Волокно верблюжьей шерсти полые внутри, образуют пласт, содержащий множество воздушных кармашков, которые равномерно сохраняют и распределяют тепло, обеспечивая естественную терморегуляцию в жару и холод.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Длинна
см		Ширина
см
4060цена на сайте приведена за этот размер
5070
7070

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 100 шт.
Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Банкетка Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена
9

Банкетка Шевалье

Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D900, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
12

Cтол Tulip style, белый, D900

Другие товары из раздела подушки оптом

Подушка халлофайберНастоящее фото товара Подушка халлофайбер, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
7

Подушка халлофайбер

Подушка бамбук экоНастоящее фото товара Подушка бамбук эко, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
14

Подушка бамбук эко

Подушка верблюжья шерсть экоНастоящее фото товара Подушка верблюжья шерсть эко, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
11

Подушка верблюжья шерсть эко

Настоящее фото товара Подушка бамбук классика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Подушка бамбук классика белая

Настоящее фото товара Подушка Лебяжий пух эко, произведённого компанией ChiedoCover
от527
Оптовая цена
14

Подушка Лебяжий пух эко

Настоящее фото товара Подушка "Афродита", произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
14

Подушка "Афродита"

Подушка халлофайбер экоНастоящее фото товара Подушка халлофайбер эко, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Подушка халлофайбер эко

Настоящее фото товара Подушка с голубым квадратом, произведённого компанией ChiedoCover
420
Оптовая цена
8

Подушка с голубым квадратом

Настоящее фото товара Подушка с зеленым квадратом, произведённого компанией ChiedoCover
420
Оптовая цена
13

Подушка с зеленым квадратом

Настоящее фото товара Красная подушка, золотая корона, произведённого компанией ChiedoCover
420
Оптовая цена
13

Красная подушка, золотая корона