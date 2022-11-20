Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

12 оценок

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Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

4.4
7 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Надувная фигура Венок с Оленем поможет чудесно оформить интерьер к новогодним праздникам и создать в нем торжественное настроение. Сказочный лесной гость с рожками недаром украсил себя зеленым венком: всем хочется быть максимально обворожительными в заветный час! Подвесить светящийся декор под потолком или использовать его как красочное панно - фантазия подскажет вам подходящее решение для этого олененка

Характеристики:
Размер: 128*85*82 см.
Материал: текстиль.
Подсветка: холодная белая LED (встроенная).
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от сети 220V.
Подводка: 3 м.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице

Вес: 0.73 кг
Длина упаковки: 0.17 м.
Ширина упаковки: 0.17 м.
Высота упаковки: 0.17 м.
Объем упаковки: 0.0049 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.73 кг
  • Материалтекстиль
  • Размер128*85*82 см

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