Надувная фигура Венок с Оленем поможет чудесно оформить интерьер к новогодним праздникам и создать в нем торжественное настроение. Сказочный лесной гость с рожками недаром украсил себя зеленым венком: всем хочется быть максимально обворожительными в заветный час! Подвесить светящийся декор под потолком или использовать его как красочное панно - фантазия подскажет вам подходящее решение для этого олененка
Характеристики:
Размер: 128*85*82 см.
Материал: текстиль.
Подсветка: холодная белая LED (встроенная).
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от сети 220V.
Подводка: 3 м.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице
Вес: 0.73 кг
Длина упаковки: 0.17 м.
Ширина упаковки: 0.17 м.
Высота упаковки: 0.17 м.
Объем упаковки: 0.0049 м3
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