Характеристики товара
Описание
Шкаф Фирзен выполнен из МДФ и ДСП с соответствующим рисунком шпона дуба или ореха. Верхняя часть комода имеет алюминиевое покрытие. На комоде отсутствуют ручки и другие лишние детали, что придает коллекции простой и в тоже время выразительный вид. Доступен в нескольких вариантах отделки: натуральный цвет дерева (дуб или орех) либо окрашенное дерево.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Длина1200 мм
- Глубина460 мм
- Материалдуб
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИспания