Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной выполнен в современном стиле. Корпус модели металлический, белого цвета, с декоративными хромированными элементами. Плафон стеклянный, полуматовый, необычной формы. Высота подвеса регулируется при установке от 30см до 1,2м. Тип крепления к потолку – планка. В изделии используются 1 лампа с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно использовать более яркие.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина150 мм
- Мощность75 Вт