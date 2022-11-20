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Подвесной светильник Альенде, белый, хром

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Характеристики товара

Описание



Светильник подвесной выполнен в современном стиле. Корпус модели металлический, белого цвета, с декоративными хромированными элементами. Плафон стеклянный, полуматовый, необычной формы. Высота подвеса регулируется при установке от 30см до 1,2м. Тип крепления к потолку – планка. В изделии используются 1 лампа с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно использовать более яркие.


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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина150 мм
  • Мощность75 Вт

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