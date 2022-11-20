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Подвесной светильник Альенде, венге хром - фото 1Подвесной светильник Альенде, венге хром - фото 2Подвесной светильник Альенде, венге хром - фото 3Подвесной светильник Альенде, венге хром - фото 4Подвесной светильник Альенде, венге хром - фото 5

Подвесной светильник Альенде, венге хром

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник из изящной коллекции. Металлическая конструкция светильника со стеклянным плафоном, ажурно оплетенным необычным тканевым узором, делающим светильник в буквальном смысле слова «вязаным» создаст атмосферу уюта и комфорта в вашем доме. Подвес выполнен в цвете венге. Благодаря патрону, изготовленному из высококачественного термостойкого углепластика в данном светильнике допускается использовать светодиодные лампы неограниченной мощности.

Высота мин, мм
360
Высота, мм
1200

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина150 мм
  • Мощность75 Вт

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