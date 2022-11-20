Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник из изящной коллекции. Металлическая конструкция светильника со стеклянным плафоном, ажурно оплетенным необычным тканевым узором, делающим светильник в буквальном смысле слова «вязаным» создаст атмосферу уюта и комфорта в вашем доме. Подвес выполнен в цвете венге. Благодаря патрону, изготовленному из высококачественного термостойкого углепластика в данном светильнике допускается использовать светодиодные лампы неограниченной мощности.
Высота мин, мм
360
Высота, мм
1200
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина150 мм
- Мощность75 Вт