Количество источников света: 1
Материал плафона, подвесок: Стекло
Материал каркаса: металл
Тип цоколя: E27 (Стандарт)
Напряжение сети: 220~240 В
Цвет: Белый + Золотой
Ширина: 580 см
Высота: 750 см
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Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно черный
Ель Рождественская
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