Подвесной светильник BallBe by Romatti

7 оценок

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Подвесной светильник BallBe by Romatti

4.3
27 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество источников света: 1

Материал плафона, подвесок: Стекло

Материал каркаса: металл

Тип цоколя: E27 (Стандарт)

Напряжение сети: 220~240 В

Цвет: Белый + Золотой

Ширина: 580 см

Высота: 750 см


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