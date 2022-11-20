Характеристики товара
Описание
Диаметр 19 см
Высота 34 см
Цвет: черный
Материал арматуры: Металл
Диаметр 19 см
Высота 34 см
Цвет: черный
Материал арматуры: Металл
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Стул Tariq, оливковый, дер. ножки
Chester диван 3-х местный
Стол обеденный Гарлем белый
Ручник впитывающий, бежевый
Ручник впитывающий, красный
Стул Модена Люкс
Стул Норд Хром
Стул Норд Эмаль
Стул Venice латте