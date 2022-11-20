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Подвесной светильник Bremen белый - фото 1

Подвесной светильник Bremen белый

7 оценок
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Светильник Ideal Lux Deda

Характеристики товара

Описание

Диаметр 16 см

Высота 33 см

Цвет: белый

Материал арматуры: Металл

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