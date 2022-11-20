Подвесной светильник Christally by Romatti

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подвесной светильник Christally by Romatti

5
27 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Zamoza by Romatti
Подвесной светильник Zamoza by Romatti
Следующий Подвесной светильник Kepler by Romatti
Подвесной светильник Kepler by Romatti

Характеристики товара

Описание

Количество источников света: 1

Материал плафона, подвесок: Металл

Материал каркаса: металл

Тип цоколя: E27 (Стандарт)

Мощность лампы: 40.0 (Вт)

Напряжение сети: 220~240 В

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
6

Стул Фабрикант

Стул ФорумНастоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Стул Форум

Кресло ДжукоНастоящее фото товара Кресло Джуко, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена
6

Кресло Джуко

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Стул Коко WНастоящее фото товара Стул Коко W, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена
16

Стул Коко W

Стул МароккоНастоящее фото товара Стул Марокко, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
14

Стул Марокко

Стул ОрфейНастоящее фото товара Стул Орфей, произведённого компанией ChiedoCover
от23 010
5

Стул Орфей

Стул РикоНастоящее фото товара Стул Рико, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
6

Стул Рико

Кресло ЧарльзНастоящее фото товара Кресло Чарльз, произведённого компанией ChiedoCover
от51 990
Оптовая цена
10

Кресло Чарльз

Другие товары из раздела освещение по стилю

Настоящее фото товара Подвесной светильник BallBe by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник BallBe by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник Cipollet by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Cipollet by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник Midl by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Midl by Romatti

Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
13

Настольный светильник Аугсбург

Настоящее фото товара Настольный светильник Байсфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
8

Настольный светильник Байсфорд

Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
5

Настольный светильник Виленген

Настоящее фото товара Настольный светильник Ганновер, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
13

Настольный светильник Ганновер

Настоящее фото товара Подвесной светильник Лофт Тана, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Лофт Тана

Настоящее фото товара Подвесной светильник Лофт Таос, произведённого компанией ChiedoCover
от36 400
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Лофт Таос

Настоящее фото товара Люстра Eglo Tarbes, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
12

Люстра Eglo Tarbes