Подвесной светильник Christally by Romatti
27 490 ₽
Количество источников света: 1
Материал плафона, подвесок: Металл
Материал каркаса: металл
Тип цоколя: E27 (Стандарт)
Мощность лампы: 40.0 (Вт)
Напряжение сети: 220~240 В
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