Подвесной светильник CIRQUE by Romatti

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подвесной светильник CIRQUE by Romatti

4.4
36 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник NESTEI by Romatti
Подвесной светильник NESTEI by Romatti
Следующий Подвесной светильник Tuba by Romatti
Подвесной светильник Tuba by Romatti

Характеристики товара

Описание

Стиль исполнения: Скандинавский

Материал плафона, подвесок: Стекло

Материал каркаса: Металл

Тип цоколя: Е27

Мощность лампы: 20.0 (Вт)

Напряжение сети: 111 В ~ 240 В

Цвет арматуры (основания): Белый

Тип выключателя: Настенный

Лампочки в комплекте: Нет

Тип лампы: светодиодная, накаливания

Площадь освещения: 5-10 м2

Форма основания: прямоугольник, диск

Высота: 120.0 (см)

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
14

Кресло Регал

Кресло РойНастоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
6

Кресло Рой

Кресло СтепНастоящее фото товара Кресло Степ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
13

Кресло Степ

Кресло ТомасНастоящее фото товара Кресло Томас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Кресло Томас

Кресло ФорсНастоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
7

Кресло Форс

Настоящее фото товара Кресло Хокер, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
14

Кресло Хокер

Другие товары из раздела освещение по стилю

Настоящее фото товара Подвесной светильник IC S , произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
8

Подвесной светильник IC S

Настоящее фото товара Подвесной светильник Zamoza by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Zamoza by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник Christally by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Christally by Romatti

Подвесной светильник Kepler by Romatti Настоящее фото товара Подвесной светильник Kepler by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от58 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Kepler by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник BallBe by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник BallBe by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник Cipollet by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от51 190
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Cipollet by Romatti

Настоящее фото товара Подвесной светильник Midl by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Midl by Romatti

Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
от9 000
13

Настольный светильник Аугсбург

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta, произведённого компанией ChiedoCover
от8 710
Оптовая цена
11

Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
от10 080
Оптовая цена
14

Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack