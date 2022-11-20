Стиль исполнения: Скандинавский
Материал плафона, подвесок: Стекло
Материал каркаса: Металл
Тип цоколя: Е27
Мощность лампы: 20.0 (Вт)
Напряжение сети: 111 В ~ 240 В
Цвет арматуры (основания): Белый
Тип выключателя: Настенный
Лампочки в комплекте: Нет
Тип лампы: светодиодная, накаливания
Площадь освещения: 5-10 м2
Форма основания: прямоугольник, диск
Высота: 120.0 (см)
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