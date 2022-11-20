Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник «Буги» выполнен из трех независимых подвесов, фиксирующихся на одном креплении, с возможностью регулировки высоты каждого в отдельности. Такое конструктивное решение позволяет создавать различные дизайны светильника, фиксируя разную высоту подвески плафонов. Вариаций огромное множество – все три плафона на разной высоте хаотично, или поступательно лесенкой, или же центральный плафон ниже, крайние повыше. Всё зависит от вашего интерьера и личных предпочтений. Регулировку произвести можно перед установкой светильника на потолок.Регулировка подвесов позволяет монтировать их на высоту до 105 сантиметров, или наоборот, укорачивать до минимальной высоты - 45 сантиметров от потолка.Необычным дизайном выделяется плафон. Прозрачная внешняя часть оформлена декоративным узором, внутренняя часть плафона полупрозрачная. За счёт этого свет от подвеса яркий, но очень мягкий.Патроны из термостойких материалов выдерживают лампы накаливания до 75 ватт включительно, площадь освещения составляет 12 кв. м. а энергосберегающие, или светодиодные лампы можно использовать любой яркости что позволит вам осветить большую площадь освещения. Серия выполнена в двух цветах – белый и хром, а также алюминий и хром, что облегчает возможность привязки по цветовой гамме к вашему дизайну.Тройной подвес с запасом освещает площадь до 11 квадратных метров.
Вес и габариты упаковки
Длина (мм) -530
Высота (мм)-170
Ширина (мм)-240
Вес (грамм)-2500
Прочие
Тип cветильника-Подвесной светильник
Коллекция-Буги
Мощность общая, Вт-225
Размещение-Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м-11
Высота мин, мм-450
Высота, мм-1050
Длина, мм-590
Тип крепления-Планка
Ширина, мм-150
Стиль-Современный
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
Форма светильника-Плафоны / Подвесы / Шары
С регулировкой высоты-Да
Степень защиты IP-IP20
Лампы - Мощность макс, Вт-75
Лампы - Количество-3
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Хром и вариации / Белый
Арматура - Поверхность-Матовая / Блестящая
Материал плафонов-Стекло
Цвет плафонов-Белый / Прозрачный
Поверхность плафонов-Матовая / Блестящая
Форма плафонов-Круглый
Направление ламп-Вниз
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е27