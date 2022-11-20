Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Подвесной светильник
Стиль: Современный
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 300 мм
Высота: 500-1300 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 100 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 100 Вт
Освещаемая площадь: 2.5-4 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Хром и вариации
Материал плафонов: Стекло
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вниз