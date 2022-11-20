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Подвесной светильник Эдисон - фото 1

Подвесной светильник Эдисон

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Подвесной светильник

Коллекция: Эдисон

Стиль: Классика / Лофт

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного

Степень защиты: IP20

Диаметр: 45 мм

Высота: 160-1150 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E27

Лампы - Мощность макс: 100 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 100 Вт

Освещаемая площадь: 3-5 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Бронза и вариации / Черный

Арматура - Поверхность: Матовая

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