Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Подвесной светильник
Коллекция: Эдисон
Стиль: Классика / Лофт
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 45 мм
Высота: 160-1150 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 100 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 100 Вт
Освещаемая площадь: 3-5 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Бронза и вариации / Черный
Арматура - Поверхность: Матовая