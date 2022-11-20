Характеристики товара
Основные характеристики
Тип cветильника: Подвесной светильник
Коллекция: Эдисон
Стиль: Классика / Лофт
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 225 мм
Высота: 220-1190 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 100 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 100 Вт
Освещаемая площадь: 3-5 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Бронза и вариации / Черный
Материал плафонов: Металл
Цвет плафонов: Шоколадный
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вниз