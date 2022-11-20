+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Подвесной светильник Citilux Эдисон Black от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Citilux Эдисон Black

          5
          Оптовая цена
          от 4 190 ₽
          от 10 шт. Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Black
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Black
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас
          Следующий Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Черный
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Черный

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Тип cветильника: Подвесной светильник

          Коллекция: Эдисон

          Стиль: Классика / Лофт

          Форма светильника: Круглый

          Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного

          Степень защиты: IP20

          Диаметр: 225 мм

          Высота: 220-1190 мм

          Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

          Цоколь: E27

          Лампы - Мощность макс: 100 Вт

          Лампы - Количество: 1

          Мощность общая: 100 Вт

          Освещаемая площадь: 3-5 кв.м

          Арматура - Материал: Металл

          Арматура - Цвет: Бронза и вариации / Черный

          Материал плафонов: Металл

          Цвет плафонов: Шоколадный

          Поверхность плафонов: Матовая

          Арматура - Поверхность: Матовая

          Форма плафонов: Круглый

          Направление ламп: Вниз

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стул складной Sundays Tiger, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул складной Sundays Tiger
          Настоящее фото товара Стул складной Sterling, произведённого компанией ChiedoCover
          15 620 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул складной Sterling
          Настоящее фото товара Стул Filippa, произведённого компанией ChiedoCover
          14 110 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Filippa
          Настоящее фото товара Набор уличной мебели Jazz Set капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          13 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Набор уличной мебели Jazz Set капучино
          Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Борно серый
          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул уличный Фотон
          Настоящее фото товара Секция многоместная Вояж БП 2П, произведённого компанией ChiedoCover
          17 620 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция многоместная Вояж БП 2П
          Настоящее фото товара Секция многоместная Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
          10 805 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Секция многоместная Вояж
          Настоящее фото товара Секция многоместная Travel M, произведённого компанией ChiedoCover
          9 975 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция многоместная Travel M
          Настоящее фото товара Секция многоместная Avion, произведённого компанией ChiedoCover
          9 560 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция многоместная Avion

          Другие товары из раздела светильники модерн оптом

          Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Кофейный
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Citilux Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          69 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра подвесная Citilux Вегас
          Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бра Citilux CL
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Светодиодная с пультом Citilux Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
          23 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра подвесная Светодиодная с пультом Citilux Юпитер
          Настоящее фото товара Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас , произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас
          Настоящее фото товара Бра Idea Lux Minimal , произведённого компанией ChiedoCover
          4 430 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Бра Idea Lux Minimal
          Настоящее фото товара Бра Idea Lux Minimal White, произведённого компанией ChiedoCover
          4 430 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Бра Idea Lux Minimal White
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Evette modern, произведённого компанией ChiedoCover
          9 600 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник Evette modern
          Настоящее фото товара Потолочный светильник Solen №1, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Потолочный светильник Solen №1
          Настоящее фото товара Потолочный светильник Solen №2, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Потолочный светильник Solen №2