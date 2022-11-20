Тип cветильника: Подвесной светильник
Коллекция: Эдисон
Стиль: Классика / Лофт
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 150 мм
Высота: 300-1300 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 60 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 60 Вт
Освещаемая площадь: 2-3 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Черный
Материал плафонов: Металл
Цвет плафонов: Черный
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вниз
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