Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон

13 оценок

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Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон

4.2
2 490 ₽
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Подвесной светильник Citilux Эдисон
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Подвесной светильник

Коллекция: Эдисон

Стиль: Классика / Лофт

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного

Степень защиты: IP20

Диаметр: 150 мм

Высота: 300-1300 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E27

Лампы - Мощность макс: 60 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 60 Вт

Освещаемая площадь: 2-3 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Черный

Материал плафонов: Металл

Цвет плафонов: Черный

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вниз

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