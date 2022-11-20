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Подвесной светильник Оми - фото 1

Подвесной светильник Оми

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Подвесной светильник

Коллекция: Оми

Стиль: Современный

Помещение: Кухня / Прихожая/коридор

Форма светильника: Круглый

Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного

Степень защиты: IP20

Диаметр: 180 мм

Высота: 250-1200 мм

Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E27

Лампы - Мощность макс: 75 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 75 Вт

Освещаемая площадь: 2-3 кв.м

Арматура - Материал:Металл

Арматура - Цвет:Белый

Материал плафона:Металл

Цвет плафонов: Белый

Поверхность плафонов: Блестящая

Арматура - Поверхность: Матовая

Форма плафонов: Круглый

Направление ламп: Вниз

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