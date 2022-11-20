Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Подвесной светильник
Коллекция: Оми
Стиль: Современный
Помещение: Кухня / Прихожая/коридор
Форма светильника: Круглый
Технические особенности: Для любого типа потолка, в том числе натяжного
Степень защиты: IP20
Диаметр: 180 мм
Высота: 250-1200 мм
Виды ламп: Светодиодные / Накаливания / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E27
Лампы - Мощность макс: 75 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 75 Вт
Освещаемая площадь: 2-3 кв.м
Арматура - Материал:Металл
Арматура - Цвет:Белый
Материал плафона:Металл
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Блестящая
Арматура - Поверхность: Матовая
Форма плафонов: Круглый
Направление ламп: Вниз