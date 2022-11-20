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Подвесной светильник Вегас алюминий

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Характеристики товара

Описание

Стиль: Техно

Размеры: Длина: 930 мм; Ширина: 100 мм; Высота: 500-1600 мм;

Тип возможно используемых ламп: светодиодная

Рабочее напряжение: 220-240 V

Возможность использования диммера: невозможно

Степень пылевлагозащиты: IP20

Наличие ламп в комплекте: да

Тип патрона: LED

Количество ламп: 5

Максимальная мощность лампы: 7=70 W

Цветовая температура лампы: 3000 K

Цвет плафона: белый

Материал плафона: акрил

Тип поверхности плафона: глянцевый

Материал арматуры: металл

Тип поверхности арматуры: глянцевый

Цвет арматуры: хром

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