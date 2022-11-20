Характеристики товара
Описание
Стиль: Техно
Размеры: Длина: 930 мм; Ширина: 100 мм; Высота: 500-1600 мм;
Тип возможно используемых ламп: светодиодная
Рабочее напряжение: 220-240 V
Возможность использования диммера: невозможно
Степень пылевлагозащиты: IP20
Наличие ламп в комплекте: да
Тип патрона: LED
Количество ламп: 5
Максимальная мощность лампы: 7=70 W
Цветовая температура лампы: 3000 K
Цвет плафона: белый
Материал плафона: акрил
Тип поверхности плафона: глянцевый
Материал арматуры: металл
Тип поверхности арматуры: глянцевый
Цвет арматуры: хром