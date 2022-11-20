Товар в корзине. Перейти
Подвесной светильник Croco, 8 светильников - фото 1

Подвесной светильник Croco, 8 светильников

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Croco, 9 светильников
Подвесной светильник Croco, 9 светильников
Следующий Подвесной светильник Croco, прозрачный, 9 светильников
Подвесной светильник Croco, 9 светильников

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота600/900 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина950 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность320 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветчерный, золотой

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, белая

Журнальный столик РозиНастоящее фото товара Журнальный столик Рози, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
7

Журнальный столик Рози

Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена
7

Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит

Настоящее фото товара Стол Мерлин, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
5

Стол Мерлин

Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра ГриджиаНастоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
10

Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа

Другие товары из разделауличное освещение
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Светильник на штанге Atlanta нижний, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
11

Светильник на штанге Atlanta нижний

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Наземный высокий светильник Atlanta

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
8

Наземный высокий светильник Berlin

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Наземный высокий светильник Bremen черный

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
10

Наземный высокий светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
14

Наземный низкий светильник Atlanta

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
15

Наземный низкий светильник Berlin

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
9

Наземный низкий светильник Bremen черный

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
9

Наземный низкий светильник Bremen белый