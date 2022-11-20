Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота460/1060 мм
- Ширина360 мм
- Длина1200 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп8
- Мощность320 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветбелый, золотой
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