Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота670/1480 мм
- Ширина260 мм
- Длина1050 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность40 Вт
- Световой поток2880 лм
- Цветбелый
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