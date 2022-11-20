+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Подвесной светильник Диес профильный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Диес профильный

          4.9
          Оптовая цена
          от 16 990 ₽
          от 5 шт
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Подвесной светильник Диес профильный
          Подвесной светильник Диес профильный
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Пане
          Подвесной светильник Пане
          Следующий Подвесной светильник Селена
          Подвесной светильник Селена

          Характеристики товара

          Описание

          Профильные светильники серии «Диес» примечательны своей конструкцией. Они не имеют привычного нам светорассеивателя из стекла. Благодаря этому свет излучаемый светильником «Диес» равномерно рассеивается и дает возможность избежать появления теней. Немаловажной чертой данного профильного светильника является то, что он выполняется в 3-х вариантах: встраиваемым, накладным и подвесным.

          Основные характеристики

          Материал: металл, текстиль

          Источник света: светодиоды, 25 Вт

          Размеры, мм: 65, h40

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Lightstar Volta белый
          Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Стрекоза
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция XXX, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Трапеция XXX
          Настоящее фото товара Люстра Tigela 12, произведённого компанией ChiedoCover
          44 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Tigela 12
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №2, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Встраиваемый светильник Gyps Classic №2
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Tore из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Tore из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Loue из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло подвесное Loue из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Hirvas из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Hirvas из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Misi Silver из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло подвесное Misi Silver из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Misi Brown из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Misi Brown из искусственного ротанга

          Другие товары из раздела светильники лофт

          Настоящее фото товара Подвесной светильник Симфония, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник Симфония
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Солярис, произведённого компанией ChiedoCover
          38 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Солярис
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Спарк, произведённого компанией ChiedoCover
          29 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Спарк
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия Плант, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подвесной светильник Стэрия Плант
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия боковое свечение, произведённого компанией ChiedoCover
          24 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник Стэрия боковое свечение
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия вертикальный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Стэрия вертикальный
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия двусторонние композиции, произведённого компанией ChiedoCover
          55 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Стэрия двусторонние композиции
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия клевер, произведённого компанией ChiedoCover
          49 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Стэрия клевер
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия композиция, произведённого компанией ChiedoCover
          26 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Стэрия композиция
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия мосс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Стэрия мосс