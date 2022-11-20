Характеристики товара
Описание
Профильные светильники серии «Диес» примечательны своей конструкцией. Они не имеют привычного нам светорассеивателя из стекла. Благодаря этому свет излучаемый светильником «Диес» равномерно рассеивается и дает возможность избежать появления теней. Немаловажной чертой данного профильного светильника является то, что он выполняется в 3-х вариантах: встраиваемым, накладным и подвесным.
Основные характеристики
Материал: металл, текстиль
Источник света: светодиоды, 25 Вт
Размеры, мм: 65, h40