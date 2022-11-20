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Подвесной светильник Джек LED, хром - фото 1Подвесной светильник Джек LED, хром - фото 2

Подвесной светильник Джек LED, хром

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Характеристики товара

Описание

Светодиодный подвес из коллекции “Джек” мощностью 30 Вт. Этот изящно изогнутый светильник выполнен в стиле Хай тек с использованием пластика, металла и оптического полимера. Осветительные элементы встроены в конструкцию поэтому подвес не нуждается в приобретении отдельных лампочек. Плавные, завораживающие линии, сверкающий, притягивающий хром и мягкий, тёплый свет самых качественных светодиодов, всё это собрано в новой коллекции светильников – «Джек». Подвесной светильник может осветить площадь от 6,5 до 10-ти квадратных метров и украсить собой такие помещения, как: прихожая, гостиная, кухня и спальня.

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Основные характеристики

  • Высота300/1100 мм
  • Ширина60 мм
  • Длина1050 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность30 Вт
  • Световой поток1950 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь10 кв. м.
  • Цветбелый

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