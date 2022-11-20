Характеристики товара
Описание
Светодиодный подвес из коллекции “Джек” мощностью 30 Вт. Этот изящно изогнутый светильник выполнен в стиле Хай тек с использованием пластика, металла и оптического полимера. Осветительные элементы встроены в конструкцию поэтому подвес не нуждается в приобретении отдельных лампочек. Плавные, завораживающие линии, сверкающий, притягивающий хром и мягкий, тёплый свет самых качественных светодиодов, всё это собрано в новой коллекции светильников – «Джек». Подвесной светильник может осветить площадь от 6,5 до 10-ти квадратных метров и украсить собой такие помещения, как: прихожая, гостиная, кухня и спальня.
Основные характеристики
- Высота300/1100 мм
- Ширина60 мм
- Длина1050 мм
- Материалполимеры
- Мощность30 Вт
- Световой поток1950 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь10 кв. м.
- Цветбелый