Характеристики товара
Описание
Светодиодная люстра из коллекции “Джек” мощностью 86 Вт. Этот изящный светильник необычной формы из перекрещивающихся полос выполнен в стиле Хай тек с использованием пластика, металла, оптического полимера и может устанавливаться на натяжной потолок. Осветительные элементы встроены в конструкцию поэтому люстра не нуждается в приобретении отдельных лампочек. Плавные, завораживающие линии, сверкающий, притягивающий хром и мягкий, тёплый свет самых качественных светодиодов, всё это собрано в новой коллекции светильников – «Джек». Потолочный светильник может осветить площадь от 15,5 до 25-ти квадратных метров и украсить собой такие помещения, как: кабинет, гостиная, кухня и спальня.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Материалполимеры
- Мощность86 Вт
- Световой поток5590 лм
- Степень защитыIP20
- Освещаемая площадь25 кв. м.
- Цветбелый