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Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром - фото 1Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром - фото 2Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром - фото 3

Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром

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Характеристики товара

Описание

Светодиодная люстра из коллекции “Джек” мощностью 86 Вт. Этот изящный светильник необычной формы из перекрещивающихся полос выполнен в стиле Хай тек с использованием пластика, металла, оптического полимера и может устанавливаться на натяжной потолок. Осветительные элементы встроены в конструкцию поэтому люстра не нуждается в приобретении отдельных лампочек. Плавные, завораживающие линии, сверкающий, притягивающий хром и мягкий, тёплый свет самых качественных светодиодов, всё это собрано в новой коллекции светильников – «Джек». Потолочный светильник может осветить площадь от 15,5 до 25-ти квадратных метров и украсить собой такие помещения, как: кабинет, гостиная, кухня и спальня.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Материалполимеры
  • Мощность86 Вт
  • Световой поток5590 лм
  • Степень защитыIP20
  • Освещаемая площадь25 кв. м.
  • Цветбелый

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