+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Подвесной светильник Эклат от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Эклат

          4.2
          Оптовая цена
          от 38 390 ₽
          от 5 шт
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Подвесной светильник Эклат
          Подвесной светильник Эклат
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          О товаре

          Все характеристики

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару
          Предыдущий товар в категории Подвесной светильник Фарос
          Подвесной светильник Фарос
          Следующий Накладной светильник Глория
          Накладной светильник Глория

          Характеристики товара

          Описание

          Светильник с плафоном из текстильного гофре создаст уютное настроение. Цвет текстиля ограничевается вашей фантазией.

          Основные характеристики

          Материал: металл

          Источник света: Лампа Е14/E27


          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Размер, мм Количество лампСтоимость
          D650 h450338390
          D780 h550345090

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex Cardo , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          534 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Встраиваемый светильник Imex Cardo
          Настоящее фото товара Настольный светильник Байсфорд, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Настольный светильник Байсфорд
          Настоящее фото товара Люстра Eglo Charterhouse, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Eglo Charterhouse
          Настоящее фото товара Спот Mia двойной, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Спот Mia двойной
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 720 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Светильник лофт Трапеция Квиндесим
          Настоящее фото товара Диван Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Берлин
          Настоящее фото товара Диван двухместный Полли, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван двухместный Полли
          Настоящее фото товара Модульный диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Модульный диван Кельн
          Настоящее фото товара Модульный диван Дубай, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Модульный диван Дубай
          Настоящее фото товара Пуф Капитоне 650, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Капитоне 650

          Другие товары из раздела светильники модерн оптом

          Настоящее фото товара Накладной светильник Глоу софт, произведённого компанией ChiedoCover
          18 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Накладной светильник Глоу софт
          Настоящее фото товара Люстра подвесная Ideal Lux, произведённого компанией ChiedoCover
          13 725 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Люстра подвесная Ideal Lux
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Mr Jack, произведённого компанией ChiedoCover
          2 340 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Ideal Lux Mr Jack
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Nastrino, произведённого компанией ChiedoCover
          14 924 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Ideal Lux Nastrino
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look Black, произведённого компанией ChiedoCover
          4 016 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Ideal Lux Look Black
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look White, произведённого компанией ChiedoCover
          4 016 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Look White
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex Libra, произведённого компанией ChiedoCover
          5 480 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex Libra
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Citilux Ринг
          Настоящее фото товара Торшер Citilux Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Торшер Citilux Аврора
          Настоящее фото товара Торшер Светодиодный Citilux Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Торшер Светодиодный Citilux Гуффин