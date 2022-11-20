Характеристики товара
Описание
Светильник с плафоном из текстильного гофре создаст уютное настроение. Цвет текстиля ограничевается вашей фантазией.
Основные характеристики
Материал: металл
Источник света: Лампа Е14/E27
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Светильник с плафоном из текстильного гофре создаст уютное настроение. Цвет текстиля ограничевается вашей фантазией.
Материал: металл
Источник света: Лампа Е14/E27
|Размер, мм
|Количество ламп
|Стоимость
|D650 h450
|3
|38390
|D780 h550
|3
|45090