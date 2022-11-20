Характеристики товара
Описание
Минималистичный светильник «Элегант» своими четко выверенными линиями добавит безупречность вашему интерьеру.
Основные характеристики
Материал: металл
Источник света: Лампа E27
Скачайте предложение по этому товару
Минималистичный светильник «Элегант» своими четко выверенными линиями добавит безупречность вашему интерьеру.
Материал: металл
Источник света: Лампа E27
|Размер, мм
|Количество ламп
|Стоимость
|1000 h1500
|4
|26690
|1500 h1500
|6
|35790
|2000 h1500
|8
|47890