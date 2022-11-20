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          Фотография Подвесной светильник Элегант от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Элегант

          4.7
          Оптовая цена
          от 26 690 ₽
          от 5 шт
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          Подвесной светильник Элегант
          Подвесной светильник Элегант
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          Характеристики товара

          Описание

          Минималистичный светильник «Элегант» своими четко выверенными линиями добавит безупречность вашему интерьеру.

          Основные характеристики

          Материал: металл

          Источник света: Лампа E27


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          Варианты размеров

          Размер, мм Количество лампСтоимость
          1000 h1500426690
          1500 h1500635790
          2000 h1500847890

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