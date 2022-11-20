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Подвесной светильник Эсенлер, венге хром - фото 1Подвесной светильник Эсенлер, венге хром - фото 2Подвесной светильник Эсенлер, венге хром - фото 3

Подвесной светильник Эсенлер, венге хром

12 оценок
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Люстра Эсенлер, хром венге, 5 ламп

Характеристики товара

Описание

Плафоны выполнены из стекла, наружное прозрачное, а внутреннее белое матовое. Каркас люстры сделан из металла.

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина110 мм
  • Длина520 мм
  • Мощность225 Вт
  • Цветсерый

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