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          Фотография Подвесной светильник Эстерлла от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Эстерлла

          4.3
          Оптовая цена
          от 15 590 ₽
          от 5 шт
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          Подвесной светильник Эстерлла
          Подвесной светильник Эстерлла
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          Характеристики товара

          Описание

          Ответвление от линейки «Стэрия». «Эстэлла» имеет измененный профиль и не имеет акрилового рассеивателя. Мягкость света достигается за счет удлиненных сторон, которые препятствуют прямому выходу света. Так же как и «Стэрия» может исполнятся в композициях. Используется исключительно в качестве декоративного источника света, не подходит на роль основного. Красятся в один цвет, на изображениях внутренняя сторона может казаться другого цвета из-за света лампы. Под заказ возможна покраска в 2 цвета.

          Основные характеристики

          Материал: металл

          Источник света: LED

          Размер, мм: h65

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Диаметр, мм Мощность, Вт Стоимость
          406 16 15590
          499 19 16710
          592 22 17320
          685 26 24760
          778 30 28750
          871 35 32100
          980 39 34290
          1200 47 36990
          1400 55 42310
          1600 63 46400

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