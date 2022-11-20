Характеристики товара
Описание
Ответвление от линейки «Стэрия». «Эстэлла» имеет измененный профиль и не имеет акрилового рассеивателя. Мягкость света достигается за счет удлиненных сторон, которые препятствуют прямому выходу света. Так же как и «Стэрия» может исполнятся в композициях. Используется исключительно в качестве декоративного источника света, не подходит на роль основного. Красятся в один цвет, на изображениях внутренняя сторона может казаться другого цвета из-за света лампы. Под заказ возможна покраска в 2 цвета.
Основные характеристики
Материал: металл
Источник света: LED
Размер, мм: h65