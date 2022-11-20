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              Фотография Подвесной светильник Эстерлла-К от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Подвесной светильник Эстерлла-К

              4.3
              Оптовая цена
              от 15 590 ₽
              от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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              Подвесной светильник Эстерлла-К
              Подвесной светильник Эстерлла-К
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              Характеристики товара

              Описание

              Ответвление от линейки «Стэрия». «Эстэлла» имеет измененный профиль и не имеет акрилового рассеивателя. Мягкость света достигается за счет удлиненных сторон, которые препятствуют прямому выходу света. Так же как и «Стэрия» может исполнятся в композициях. Используется исключительно в качестве декоративного источника света, не подходит на роль основного. Красятся в один цвет, на изображениях внутренняя сторона может казаться другого цвета из-за света лампы. Под заказ возможна покраска в 2 цвета.

              Основные характеристики

              Материал: металл

              Источник света: LED

              Размер, мм: h65

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              Варианты размеров

              Диаметр, мм Мощность, Вт Стоимость
              406 16 15590
              499 19 16710
              592 22 17320
              685 26 24760
              778 30 28750
              871 35 32100
              980 39 34290
              1200 47 36990
              1400 55 42310
              1600 63 46400

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