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Подвесной светильник Эвита с белым абажуром - фото 1

Подвесной светильник Эвита с белым абажуром

13 оценок
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Комод Reina Provence

Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Подвесной светильник
Мощность общая, Вт: 75
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 5
Высота мин, мм: 400
Высота, мм: 1200


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