Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Подвесной светильник
Мощность общая, Вт: 75
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 5
Высота мин, мм: 400
Высота, мм: 1200
Тип cветильника: Подвесной светильник
Мощность общая, Вт: 75
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 5
Высота мин, мм: 400
Высота, мм: 1200
Люстра Odeon Magali
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Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри