Стиль исполнения: постмодерн
Количество источников света: 1
Материал каркаса: металл
Тип лампы: Галогенная
Тип цоколя: G9
Мощность лампы: 40.0 (Вт)
Напряжение сети: 111 В ~ 240 В
Цвет арматуры (основания): золотой
Тип выключателя: Настенный
Лампочки в комплекте: Нет
Площадь освещения: 210-15 м
Кресло Свинг
Кресло Сигма
Кресло Стинг
Кресло Чери Биг
Кресло Чери В
Кресло Честермэн
Стул Боско
Стул Джуна
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
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