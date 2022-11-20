Подвесной светильник IC S

8 оценок

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Подвесной светильник IC S

4.6
17 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стиль исполнения: постмодерн

Количество источников света: 1

Материал каркаса: металл

Тип лампы: Галогенная

Тип цоколя: G9

Мощность лампы: 40.0 (Вт)

Напряжение сети: 111 В ~ 240 В

Цвет арматуры (основания): золотой

Тип выключателя: Настенный

Лампочки в комплекте: Нет

Площадь освещения: 210-15 м

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