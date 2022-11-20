Характеристики товара
Основные характеристики
Диаметр: 190 мм
Высота: 790 мм
Размеры: 190х790 мм
Напряжение питания лампы: 220 В
Направление плафонов: вниз
Тип лампы основной: накаливания
Основной материал арматуры: металл
Общее кол-во ламп: 1
Тип цоколя лампы: E27
Максимальная мощность лампы: 60 Вт
Тип цоколя лампы основной: E27
Площадь освещения: 3 м2
Тип поверхности арматуры: матовый
Цвет плафонов и подвесок: черный
Цвет арматуры: черный
Материал плафонов и подвесок: металл
Основной цвет плафонов: черный
Основной материал плафонов: металл
Основной цвет арматуры: черный
Количество плафонов: 1
Стиль: лофт
Лампы в комплекте
отсутствуют