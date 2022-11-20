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          Фотография Подвесной светильник Imex MD от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Imex MD

          4.1
          Оптовая цена
          от 1 990 ₽
          от 10 шт. Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Подвесной светильник Imex MD
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          Трековый светильник Citilux Реймс

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Диаметр: 190 мм

          Высота: 790 мм

          Размеры: 190х790 мм

          Напряжение питания лампы: 220 В

          Направление плафонов: вниз

          Тип лампы основной: накаливания

          Основной материал арматуры: металл

          Общее кол-во ламп: 1

          Тип цоколя лампы: E27

          Максимальная мощность лампы: 60 Вт

          Тип цоколя лампы основной: E27

          Площадь освещения: 3 м2

          Тип поверхности арматуры: матовый

          Цвет плафонов и подвесок: черный

          Цвет арматуры: черный

          Материал плафонов и подвесок: металл

          Основной цвет плафонов: черный

          Основной материал плафонов: металл

          Основной цвет арматуры: черный

          Количество плафонов: 1

          Стиль: лофт

          Лампы в комплекте
          отсутствуют



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