Характеристики товара
Описание
Подвес на три лампы выделяется конструктивным решением, позволяющим регулировать высоту монтажа ламп независимо друг от друга. Основная суть обновления заключается в редизайне плафонов, которые теперь гораздо более качественные, лучше пропускают свет, чем в светильниках предыдущего поколения, а также гораздо интересней смотрятся с дизайнерской точки зрения. Это даёт вам свободу выбора дизайна конструкции. Вариаций огромное множество. Легко выставить все три плафона на разной высоте в хаотичном порядке, или строго в виде «лесенки». Также оригинально смотрится представление, когда центральный плафон ниже двух крайних. Ореол применения широчайший – начиная от вытянутых помещений типа коридор, холл, заканчивая кухнями, зонами над барной стойкой, и так далее. Высота регулируется от 45 до 105 сантиметров. В устройстве возможно использование любого типа ламп с цоколем E27 и потребляемой мощностью не более 75 ватт. При производстве светильника применялись такие материалы, как качественное, прочное стекло и металл. Модель очень яркая, освещает до 11 квадратных метров.
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Мощность225 Вт