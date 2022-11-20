Характеристики товара
Описание
Подвес будет хорошо смотреться на потолке небольшого помещения, оформленного как в современном, так и классическом стиле. Основная суть обновления заключается в редизайне плафонов, которые теперь гораздо более качественные, лучше пропускают свет, чем в светильниках предыдущего поколения, а также гораздо интересней смотрятся с дизайнерской точки зрения. Такой светильник с прямоугольным, слегка закрученным в центральной части плафоном осветит помещение площадью до 4 квадратных метров. За счёт такой яркости модель можно использовать в качестве самостоятельно светильника в помещениях небольшого размера. Особенно хорошо смотрятся, если применять в количествах. Идеально подойдет для локальной подсветки рабочей зоны или, к примеру, кухонного стола. Конструкция продумана таким образом, что есть возможность регулировать высоту монтажа от 45 до 105 сантиметров. Допускается применение любого типа ламп с цоколем E27 и потребляемой мощностью не более 75 ватт. При производстве светильника использовались такие материалы, как матовое стекло и металл. Основным цветом является венге (тёмно-коричневый) и хром.
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Мощность75 Вт