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Подвесной светильник Канзас, Венге Хром - фото 1Подвесной светильник Канзас, Венге Хром - фото 2Подвесной светильник Канзас, Венге Хром - фото 3Подвесной светильник Канзас, Венге Хром - фото 4Подвесной светильник Канзас, Венге Хром - фото 5

Подвесной светильник Канзас, Венге Хром

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Характеристики товара

Описание

Подвес будет хорошо смотреться на потолке небольшого помещения, оформленного как в современном, так и классическом стиле. Основная суть обновления заключается в редизайне плафонов, которые теперь гораздо более качественные, лучше пропускают свет, чем в светильниках предыдущего поколения, а также гораздо интересней смотрятся с дизайнерской точки зрения. Такой светильник с прямоугольным, слегка закрученным в центральной части плафоном осветит помещение площадью до 4 квадратных метров. За счёт такой яркости модель можно использовать в качестве самостоятельно светильника в помещениях небольшого размера. Особенно хорошо смотрятся, если применять в количествах. Идеально подойдет для локальной подсветки рабочей зоны или, к примеру, кухонного стола. Конструкция продумана таким образом, что есть возможность регулировать высоту монтажа от 45 до 105 сантиметров. Допускается применение любого типа ламп с цоколем E27 и потребляемой мощностью не более 75 ватт. При производстве светильника использовались такие материалы, как матовое стекло и металл. Основным цветом является венге (тёмно-коричневый) и хром.

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Мощность75 Вт

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