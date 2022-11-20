Подвесной светильник Kepler by Romatti

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Подвесной светильник Kepler by Romatti

5
58 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стиль исполнения: постмодерн

Материал плафона, подвесок: поликарбонат

Материал каркаса: Металл

Тип лампы: Светодиодная

Цвет свечения: холодный белый

Тип цоколя: Встроенные светодиоды LED

Мощность лампы: 60.0 (Вт)

Напряжение сети: 111 В ~ 240 В

Цвет арматуры (основания): черный

Тип выключателя: Настенный

Лампочки в комплекте: Да

Площадь освещения: 215-30 м

Высота: 150.0 (см)

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