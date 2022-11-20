Стиль исполнения: постмодерн
Материал плафона, подвесок: поликарбонат
Материал каркаса: Металл
Тип лампы: Светодиодная
Цвет свечения: холодный белый
Тип цоколя: Встроенные светодиоды LED
Мощность лампы: 60.0 (Вт)
Напряжение сети: 111 В ~ 240 В
Цвет арматуры (основания): черный
Тип выключателя: Настенный
Лампочки в комплекте: Да
Площадь освещения: 215-30 м
Высота: 150.0 (см)
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