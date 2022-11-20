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Подвесной светильник Кейн, бронза - фото 1Подвесной светильник Кейн, бронза - фото 2

Подвесной светильник Кейн, бронза

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Характеристики товара

Описание

Подвес уникальный по своему дизайну, лампочка со всех сторон прикрывается рассеивателями. Это позволяет создавать очень мягкое, рассеянное освещение в зонах применения светильника. Конструкция с возможностью регулировки высоты в широких пределах от 45 до 105 сантиметров. Патрон под лампу Е27 выдерживает лампы накаливания до 75 ватт включительно, светодиодную лампу можно вкручивать любой мощности. Подвес с завода поставляется практически подлостью собран, нужно только накрутить плафоны. Светильник рассчитан на площадь до 4 квадратных метров. Особенно презентабельно будут смотреться, если применять их в количестве нескольких штук, к примеру, над столом, или над барной стойкой. Модель в бронзе шикарно смотрится в дизайнах с тёплой тональностью, или если в интерьере присутствуют бронзовые или золотые элементы декора.

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Мощность75 Вт

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