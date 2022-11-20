Характеристики товара
Описание
Подвес уникальный по своему дизайну, лампочка со всех сторон прикрывается рассеивателями. Это позволяет создавать очень мягкое, рассеянное освещение в зонах применения светильника. Конструкция с возможностью регулировки высоты в широких пределах от 45 до 105 сантиметров. Патрон под лампу Е27 выдерживает лампы накаливания до 75 ватт включительно, светодиодную лампу можно вкручивать любой мощности. Подвес с завода поставляется практически подлостью собран, нужно только накрутить плафоны. Светильник рассчитан на площадь до 4 квадратных метров. Особенно презентабельно будут смотреться, если применять их в количестве нескольких штук, к примеру, над столом, или над барной стойкой. Модель в бронзе шикарно смотрится в дизайнах с тёплой тональностью, или если в интерьере присутствуют бронзовые или золотые элементы декора.
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Мощность75 Вт