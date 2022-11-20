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Подвесной светильник Хром - фото 1Подвесной светильник Хром - фото 2

Подвесной светильник Хром

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Подвесной светильник
Мощность общая, Вт: 160
Размещение: Потолочное
Освещаемая площадь - кв.м: 7
Высота мин, мм: 600
Высота, мм: 1400

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