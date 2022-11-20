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          Фотография Подвесной светильник Люминаре от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Люминаре

          4.8
          Оптовая цена
          от 27 890 ₽
          от 5 шт
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          Подвесной светильник Люминаре
          Подвесной светильник Люминаре
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          Характеристики товара

          Описание

          Линейка квадратных светильников со свечением вниз. Возможно изготовление как в подвесном так и в накладном варианте.

          Основные характеристики

          Материал: металл, пластик

          Источник света: светодиоды

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          Варианты размеров

          Размеры, мм Мощность, Вт Стоимость
          h1300, 500 12,5 27890
          h1300, 1000 25 32090
          h1300, 1500 38 37600

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