Характеристики товара
Описание
Линейка квадратных светильников со свечением вниз. Возможно изготовление как в подвесном так и в накладном варианте.
Основные характеристики
Материал: металл, пластик
Источник света: светодиоды
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Линейка квадратных светильников со свечением вниз. Возможно изготовление как в подвесном так и в накладном варианте.
Материал: металл, пластик
Источник света: светодиоды
|Размеры, мм
|Мощность, Вт
|Стоимость
|h1300, 500
|12,5
|27890
|h1300, 1000
|25
|32090
|h1300, 1500
|38
|37600