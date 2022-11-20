Характеристики товара
Описание
Изящное дополнение интерьера ресторана. Коллекция светильников выполненная из тонких струй цепочек. Замечательная игра света и металла.
Основные характеристики
Материал: металл
Источник света: Лампы GX53, GX70
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Изящное дополнение интерьера ресторана. Коллекция светильников выполненная из тонких струй цепочек. Замечательная игра света и металла.
Материал: металл
Источник света: Лампы GX53, GX70
|Размер, мм
|Тип лампы
|Количество ламп
|Стоимость
|D150 h400
|GX-53
|2
|47290
|D190 h600
|GX-70
|2
|59690
|D150 h400
|GX-53
|3
|59750
|D190 h600
|GX-70
|3
|78250