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          Фотография Подвесной светильник Метида от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Метида

          4.2
          Оптовая цена
          от 47 290 ₽
          от 5 шт
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          Подвесной светильник Метида
          Подвесной светильник Метида
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          Характеристики товара

          Описание

          Изящное дополнение интерьера ресторана. Коллекция светильников выполненная из тонких струй цепочек. Замечательная игра света и металла.

          Основные характеристики

          Материал: металл

          Источник света: Лампы GX53, GX70

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          Варианты размеров

          Размер, ммТип лампыКоличество лампСтоимость
          D150 h400GX-53247290
          D190 h600GX-70259690
          D150 h400GX-53359750
          D190 h600GX-70378250

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