Подвесной светильник Midl by Romatti
31 990 ₽
Количество источников света: 1
Материал плафона, подвесок: Алюминий
Тип лампы: Светодиодная
Мощность лампы: 40.0 (Вт)
Тип выключателя: настенный
Высота корпуса: 37 мм
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Стул Венера диамант вельвет мятный
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