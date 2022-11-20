Подвесной светильник Midl by Romatti

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подвесной светильник Midl by Romatti

4.6
31 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас
Бра (Настенный) Светодиодный Citilux Вегас
Следующий Подвесной светильник Cipollet by Romatti
Подвесной светильник Cipollet by Romatti

Характеристики товара

Описание

Количество источников света: 1

Материал плафона, подвесок: Алюминий

Тип лампы: Светодиодная

Мощность лампы: 40.0 (Вт)

Тип выключателя: настенный

Высота корпуса: 37 мм


Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Венера диамант вельвет коричневый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера диамант вельвет мятный

В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Обеденная группа Чибанга, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
10

Обеденная группа Чибанга

Настоящее фото товара Обеденная группа Лоджес, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
7

Обеденная группа Лоджес

Настоящее фото товара Обеденная группа Норманс, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена
6

Обеденная группа Норманс

Настоящее фото товара Обеденная группа Грейтаун, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена
5

Обеденная группа Грейтаун

Настоящее фото товара Стол Siesta 110, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
9

Стол Siesta 110

Диван ДенверНастоящее фото товара Диван Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена
11

Диван Денвер

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Настоящее фото товара Люстра SFERA, произведённого компанией ChiedoCover
от3 950
Оптовая цена
13

Люстра SFERA

Настоящее фото товара Люстра FAVOURITE 1904-1P, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
7

Люстра FAVOURITE 1904-1P

Настоящее фото товара Люстра Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
от39 900
Оптовая цена
15

Люстра Atlanta

Настоящее фото товара Люстра Ralar 18, произведённого компанией ChiedoCover
от47 900
Оптовая цена
10

Люстра Ralar 18

Настоящее фото товара Люстра Ralar 14, произведённого компанией ChiedoCover
от35 900
Оптовая цена
9

Люстра Ralar 14

Настоящее фото товара Люстра Stein 8, произведённого компанией ChiedoCover
от27 900
Оптовая цена
11

Люстра Stein 8

Настоящее фото товара Люстра Stein 6, произведённого компанией ChiedoCover
от21 900
Оптовая цена
8

Люстра Stein 6

Настоящее фото товара Люстра Krona 8, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900
Оптовая цена
13

Люстра Krona 8

Настоящее фото товара Люстра Krona 6, произведённого компанией ChiedoCover
от15 900
Оптовая цена
14

Люстра Krona 6

Настоящее фото товара Люстра Kira 8, произведённого компанией ChiedoCover
от24 900
Оптовая цена
14

Люстра Kira 8