Светодиодный ежик - трендовое украшение для уличных пространств и торжественных залов. Искристые стрелочки декора выглядят нежно и ярко одновременно, благодаря чему подходят под любой экстерьер и интерьер. Особенно празднично дачный светильник выглядит за счет применения миниатюрных светящихся кристаллов в виде слезинок - в темноте зрелище по-настоящему завораживает!
Источником света в светильниках на солнечных батареях являются встроенные LED лампы, получающие энергию от аккумуляторов. Заряжаются они под воздействием солнечного света через солнечную панель. Светильники оборудованы сенсором автоматического включения при наступлении темноты и выключения с первыми лучами солнца
Характеристики:
Размер: 45*26 см.
Материал: пластик, металл.
Подсветка: 90 теплых белых LED ламп.
Работает от аккумуляторной батарейки: 1 шт, тип ААА (в комплекте), с функцией подзаряда от солнечного света. Аккумуляторную батарейку можно заменить на обычную.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования на улице.
Датчик света: светильник автоматически выключается при наступлении дня и зажигается вечером в темноте
Вид фигуры Ежик
Тип фигуры Подвесная
Размер M (45-75 см)
Тип питания Солнечная батарея
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Цвет ламп теплый белый
Вес: 0.17 кг
Длина упаковки: 0.2 м.
Ширина упаковки: 0.15 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0013 м3
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