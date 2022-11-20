Подвесной светильник на солнечной батарее Solar Фейерверк 45*26 см теплый белый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подвесной светильник на солнечной батарее Solar Фейерверк 45*26 см теплый белый

4.5
3 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда для дома Настроение Рождества 9.5 м 20 экстра теплых белых LED ламп, зеленый ПВХ
Светодиодная гирлянда для дома Настроение Рождества 9.5 м 20 экстра теплых белых LED ламп, зеленый ПВХ
Следующий Гирлянда лампочки на солнечной батарее Solar Round, 8 ламп с теплым белым свечением, 2.45 м, прозрачный ПВХ
Гирлянда лампочки на солнечной батарее Solar Round, 8 ламп с теплым белым свечением, 2.45 м, прозрачный ПВХ

Характеристики товара

Описание

Светодиодный ежик - трендовое украшение для уличных пространств и торжественных залов. Искристые стрелочки декора выглядят нежно и ярко одновременно, благодаря чему подходят под любой экстерьер и интерьер. Особенно празднично дачный светильник выглядит за счет применения миниатюрных светящихся кристаллов в виде слезинок - в темноте зрелище по-настоящему завораживает!
Источником света в светильниках на солнечных батареях являются встроенные LED лампы, получающие энергию от аккумуляторов. Заряжаются они под воздействием солнечного света через солнечную панель. Светильники оборудованы сенсором автоматического включения при наступлении темноты и выключения с первыми лучами солнца

Характеристики:

Размер: 45*26 см.
Материал: пластик, металл.
Подсветка: 90 теплых белых LED ламп.
Работает от аккумуляторной батарейки: 1 шт, тип ААА (в комплекте), с функцией подзаряда от солнечного света. Аккумуляторную батарейку можно заменить на обычную.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования на улице.
Датчик света: светильник автоматически выключается при наступлении дня и зажигается вечером в темноте

Вид фигуры Ежик
Тип фигуры Подвесная
Размер M (45-75 см)
Тип питания Солнечная батарея
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Цвет ламп теплый белый

Вес: 0.17 кг
Длина упаковки: 0.2 м.
Ширина упаковки: 0.15 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0013 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Кресло НеоНастоящее фото товара Кресло Нео, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена
7

Кресло Нео

Кресло Rosa WeaveНастоящее фото товара Кресло Rosa Weave, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена
11

Кресло Rosa Weave

Массажное кресло с электрическим реклайнером ArnoldНастоящее фото товара Массажное кресло с электрическим реклайнером Arnold, произведённого компанией ChiedoCover
от63 790
Оптовая цена
9

Массажное кресло с электрическим реклайнером Arnold

Настоящее фото товара Офисное ортопедическое кресло D-3, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
13

Офисное ортопедическое кресло D-3

Кресло BluelineНастоящее фото товара Кресло Blueline, произведённого компанией ChiedoCover
от25 000
Оптовая цена
9

Кресло Blueline

Кресло Richmond, белыйНастоящее фото товара Кресло Richmond, белый, произведённого компанией ChiedoCover
39 690
Оптовая цена
5

Кресло Richmond, белый

Кресло Shannon, желтыйНастоящее фото товара Кресло Shannon, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена
12

Кресло Shannon, желтый

Другие товары из раздела гирлянды

Светодиодная гирлянда Марокканские Шарики Silver 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Марокканские Шарики Silver 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда Марокканские Шарики Silver 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

Светодиодная гирлянда на батарейках Тропические Ананасы 1.8 м, 10 теплых белых ламп, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Тропические Ананасы 1.8 м, 10 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
7

Светодиодная гирлянда на батарейках Тропические Ананасы 1.8 м, 10 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

Гирлянда из лампочек Loft Vintage 10 ламп с теплым белым светом, 2.7 м, пеньковый шпагатНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Loft Vintage 10 ламп с теплым белым светом, 2.7 м, пеньковый шпагат, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
13

Гирлянда из лампочек Loft Vintage 10 ламп с теплым белым светом, 2.7 м, пеньковый шпагат

Настоящее фото товара Светодиодная гирлянда нить Объемная 180 холодных белых LED ламп 13.5 м, черный ПВХ, диммер, управление с телефона, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
12

Светодиодная гирлянда нить Объемная 180 холодных белых LED ламп 13.5 м, черный ПВХ, диммер, управление с телефона

Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
7

Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХ

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые