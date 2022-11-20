Характеристики товара
Описание
Эффектный, стильный и современный светильник с проводами-подвесами в тканевой оплетке. Цвет оплётки на ваш выбор
Основные характеристики
Материал: металл, акрил
Источник света: лампа Е27
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Эффектный, стильный и современный светильник с проводами-подвесами в тканевой оплетке. Цвет оплётки на ваш выбор
Материал: металл, акрил
Источник света: лампа Е27
|Размеры
|Количество ламп
|Стоимость
|300х700
|1
|13090
|600х700
|2
|19490
|900х700
|3
|25950
|1200х700
|4
|32690