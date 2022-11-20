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          Фотография Подвесной светильник Оптимум от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подвесной светильник Оптимум

          4.1
          Оптовая цена
          от 13 090 ₽
          от 5 шт
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          Подвесной светильник Оптимум
          Подвесной светильник Оптимум
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          Характеристики товара

          Описание

          Эффектный, стильный и современный светильник с проводами-подвесами в тканевой оплетке. Цвет оплётки на ваш выбор

          Основные характеристики

          Материал: металл, акрил

          Источник света: лампа Е27

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          Варианты размеров

          Размеры Количество лампСтоимость
          300х700 1 13090
          600х700 2 19490
          900х700 3 25950
          1200х700 432690

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